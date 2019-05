Kaja Kallas: EKRE retoorika on muutunud räigemaks

Küsimusele, mida arvab Kallas EKRE esimehe ja siseministri Mart Helme tänasest väljaütlemisest valitsuse pressikonverentsil, kus Helme nimetas president Kersti Kaljulaidi tema käitumise tõttu esmaspäevasel riigikogu istungil "emotsionaalselt ülesköetud naiseks", vastas Kallas, et pigem on emotsionaalselt ülesköetud Mart Helme ise ja seda juba pikemat aega.

"Tuntavalt emotsionaalsete seisukohtadega on ta esinenud praktiliselt iga päev. Ja tema on meessoost. Nii et ma arvan, et see soo väljatoomine siin on täiesti kohatu," märkis Kallas.

Keskerakond eesotsas Jüri Ratase ja Isamaa eesotsas Helir-Valdor Seedriga kinnitasid koalitsioonikõneluste ajal järjekindlalt, et EKRE retoorika valitsusse minnes muutub. Kallas möönis, et muutunud on see tõesti, kuid mitte suunas, kuhu Ratas ja Seeder seda ehk soovisid.