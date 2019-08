Kaja Kallas: ei tasu illusioone luua, et Jüri Ratase umbusaldamine läbi läheb

Eelmisel korral jäi Helme umbusaldamisest viis häält puudu. Kust need hääled seekord peaksid tulema? Seda enam, et umbusaldatakse ju Ratast. Mart Helmet on vist lihtsam Keskerakonnal ja Isamaal umbusaldada, aga Ratast...

Nii Helme kui Ratase umbusaldamisele tegelikult ei tule koalitsioonierakondadest inimesi seda umbusaldust toetama. Seda illusiooni ei maksa luua. Kui aga vaatame poliitilist kultuuri, kui vaatame, millistel põhjustel on varem umbusaldust avaldatud või tagasi astutud, siis need skandaalid, mis selle valitsusega järjest on, on kordades hullemad ja järjest hullemaks lähevad. Need on selgeks ohuks meie sisejulgeolekule ja -turvalisusele, ka julgeolekule üldisemalt, sest riigis valitseb täielik kaos. Meie opositsioonina ei saa kuidagi seda [umbusaldust] tegemata jätta. See, kas sellega liituvad koalitsioonierakondade saadikud, on küsimus pigem neile.

Kui see umbusaldus läbi peaks minema, siis kellega te uue koalitsiooni teeksite?

Soovime endiselt teha koalitsiooni Keskerakonnaga. Sellest saaks kõige tugevama koalitsiooni. Aga selge on see, et Jüri Ratase juhtimisel on seda väga keeruline ette näha.

See näeks üpriski kentsakas välja, kui umbusaldus Ratasele läheks läbi ja siis te võtaksite ta hiljem valitsusse.

Ma ei tea, kuidas ta saaks hakkama mõnel ministri positsioonil, aga peaministri tööle on meie hinnang tõesti mittepositiivne.