Kaja Kallas: ei näe küll võimalust, et president saaks Venemaa kutsele 9. mai pidustustel osaleda positiivselt vastata

"Tartu rahuleping on Eesti riigi iseseisvuse ja järjepidevuse alustala ja seda ei muuda mitte miski. Igasugused katsed Tartu rahulepingut ja seeläbi Eesti iseseisvust pisendada tuleb ühemõtteliselt hukka mõista," leiab Kallas. "Venemaa välisministeeriumi esindaja Maria Zahharova avaldus pole kindlasti juhuslikult ajastatud ja asetub laiemasse mustrisse, kus Putin soovib peale suruda talle sobivat ajaloo käsitlust."

Kallas lisab, et tänase seisuga me isegi ei tea, kas Eesti president saab üldse kutse 9. mai pidustusele. "Ja kui ta saab, kas president plaanib minna. Vaadates aga Tartu rahu teemal tehtud avaldust, siis ei näe ma küll võimalust, et president saaks Venemaa kutsele positiivselt vastata."

Kallas märgib, et Eesti ülesanne on hoida suhtes Venemaaga alati külma pead. "Peame jälgima mida teevad meie partnerid EL-is ning NATOs ja tagama selle, et meie tegevus on meie liitlastele mõistetav. Minu soov on see, et osad meie poliitikud hoiduks Tartu rahu sajanda aastapäeva kontekstis ja sisepoliitilise punktivõidu tuhinas tegemast avaldusi, mida võib tõlgendada kui territoriaalseid nõudmisi Venemaale. Ajalootüli ja pingete eskaleerimist Venemaaga pole Eestile vaja."