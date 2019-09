Kaja Kallas: ametisoleva linnapea suur toetus on loogiline

Oma Delfile antud kommentaaris jäi Kallas napisõnaliseks. Ta märkis, et erinevate küsitluste kohaselt on Reformierakonna toetus Tallinnas tugev. "See peegeldab nii meie toetust üleriigilistes küsitlustes, rahulolematust tänase valitsusega kui ka meie meeskonna head tööd," ütles Kallas.

Mis puudutab toetust konkreetsele linnapeakandidaadile, siis on Kallase sõnul "ülimalt loogiline", et inimesed toetavad enim ametis olevat linnapead. "Valimised on kahe aasta kaugusel, nii et küsimus linnapeakandidaadist on liiga vara arutada," märkis ta.

Reformierakonna juht kinnitas, et partei jätkab valmistumist kohalikeks valimisteks ja on seadnud eesmärgiks oma ideid ka vene valijatele paremini tutvustada.

Eesti Päevalehe tellimusel valminud Turu Uuringute AS-i küsitlusest selgub, et 47 protsenti tallinlastest näeks kõige parema meelega linnapeana keskerakondlast Mihhail Kõlvartit ja 29 protsenti Reformierakonna juhti Kaja Kallast.

Eestlastest toetab Kallast 49, mitte-eestlastest aga vaid kaheksa protsenti. Mihhail Kõlvarti toetus on eestlaste seas 30 protsenti ja mitte-eestlaste seas 65 protsenti.

Kõige populaarsem on Kallas noorte, 15- kuni 34-aastaste tallinlaste seas. Vanemate tallinlaste seas juhib kindlalt Mihhail Kõlvart.

Kõlvarti toetus on 89 protsendiga oodatult suurim Keskerakonna valijate seas, kuid suure üllatusena toetab teda ka tervelt 65 protsenti EKRE valijatest. Kõigi teiste parteide ehk Reformierakonna, sotside, Isamaa, Eesti 200 ja roheliste valijad näeksid Tallinna linnapeana Kaja Kallast.