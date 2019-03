Kaja Kallas ALDE koosolekul: osa meie Eesti liikmetest eelistab koostööle liberaalidega hoopis paremäärmuslasi

"Nõustuda saab ettevõtete erastamisega. Samuti ju ka sellega et Euroopa Liidust ja NATO-st ei lahkuta. Aga iseasi on, kas küsimust neisse kuulumise kohta on üldse vaja püstitada. Tegelikult oleks küsimus pigem, kuidas NATO-t ja llitlassuhteid tugevdada," märkis Kallas. "Saab nõus olla, et asju ei lõhuta ära. Aga kui kõneluste tulemuseks on tõdemus, et kõik jääb samaks, siis milleks seda koalitsioonilepingut üldse vaja on? Selles mõttes ei saa sellisele kavale alla kirjutada, kus mingit sisu ega edasiviivat eesmärki pole," leidis ta.

Kindlasti oleks väljaöeldust Kallase hinnangul Reformierakonna jaoks vastuvõetamatu näiteks üliõpilaste Eestis viibimise reeglite karmistamine. Mart Helme põhjendas karmistamissoovi väitega, et ülikoolidesse võetakse kergekäeliselt raha teenimiseks inimesi, kelle tegelik tase ei vasta nõuetele. Üliõpilased jäävad aga õpingute abil Eestisse elama.

"Selle väite on õppejõud ümber lükanud," tõi Kallas välja. "Kui reegleid minnakse karmistama põhjendusega, mis on tegelikult ümber lükatud, siis see pole kindlasti õige," leidis ta.