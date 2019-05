Kaja ja Siim Kallas kohtusid mitteametlikult president Kersti Kaljulaidiga

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) portaal Uued Uudised levitab fotot restoranist, millel on tagaplaanil näha ühes lauas istumas president Kersti Kaljulaidi, Reformierakonna esinaist Kaja Kallast ja auesimeest Siim Kallast.

"See kohtumine leidis aset neljapäeval ja arutasime kõikvõimalikke teemasid," ütles Kaja Kallas Delfile. Tema sõnul polnud tegu ametliku kohtumisega ja sellepärast ei toimunud see ka Kadriorus presidendi kantseleis.

"Mina ei olnud selle kohtumise organiseerija," kinnitas Kallas. "Oli selline tavapärane kohtumine," lisas ta.

Küsimusele, mis oli riigipeaga kohtumise eesmärk, vastas Kallas vaid, et "inimesed suhtlevad omavahel". "Minu meelest see on positiivne," sõnas ta.

Küsimusele, kas kohtumisest on siiski võimalik midagi konkreetsemat rääkida, vastas Kallas eitavalt. "Mis sellest ikka rääkida."

Presidendi kantselei pressiesindaja Mailin Aasmäe ei osanud kohtumise sisu samuti kuidagi kommenteerida, öeldes vaid, et president kohtub väga paljude inimestega ja kõik kohtumised pole alati ka kalendris kirjas.