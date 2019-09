Kaitsevägi plaanib hakata ajateenijaid ööseks koju lubama

Ajateenijad võivad peagi arvestada sellega, et pärast seitsme nädala pikkust sõduri baaskursust ning sellele järgnevat lisakursust ei pea enam ööseks kasarmusse jääma. Oma vaba aega võib igaüks sisustada ise oma soovile vastavalt, järgmisel hommikul on vaja teenistuses siiski tagasi olla, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Esimese jalaväebrigaadi juhi kolonel Vahur Karuse sõnul on Scoutspataljon süsteemi kahe aasta vältel proovinud. Kevadel kasutas sama süsteemi ka Pioneeripataljon ning tagasiside kaitseväele oli hea.

"Esialgu oli ta kindlasti polpulaarsem, kus kõik üritasid käia, aga pikema aja peale sõduritel on see, et nad käivad kas poes või kinos või teatris ära ja tulevad õhtuks tagasi," rääkis Karus.

Tema sõnul võiks kaitsevägi uuele süsteemile üle minna juba tuleva aasta jaanuaris.

"Hetkel me otsime head tehnilist lahendust, mis ei tekitaks bürokraatiat juurde ja võimaldaks tegevväelastel võimalikult efektiivselt ajateenijate väljaskäimist hallata. Esialgu oleme sihiks võtnud, et juba jaanuarist saaksime hakata seda süsteemi kohaldama," lausus Karus.