Kaitsevägi piirab koroonaviiruse tõttu ajateenijate väljaloale lubamist

„Kaitsevägi on osa ühiskonnast ja me vastutame viiruse leviku tõkestamise eest Eestis sama palju kui teised. Selles valguses saab lähiajal kindlasti olema piiratud linnakute ja avaliku ruumi vaheline liikumine,” ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti.

Kogu kaitseväes on kasutusele võetud rangemad meetmed viiruse leviku tõkestamiseks. Tuleb distantsi hoida, maske kanda, isikukaitse- ja hügieenivahendeid kasutada. Ülemad on saanud ülesande koostada võimalik kaugtööplaan ja koosolekud toimuvad virtuaalselt. Ajateenijatele väljalubade andmine on praegu üksuste ülemate otsustada, nad teevad seda olenevalt olukorrast ja väljaõppeplaanidest.

„Mida vähem me loome kontakte eri isikute gruppide vahel, seda tõhusamalt piirame levikut. Rakendame viirushaiguse sümptomitega isikute puhul kohest isolatsiooninõuet, positiivse koroonatesti puhul laiendame nõuet lähikontaktsetele,” ütles kolonelleitnant Lusti. Ta lisas, et haigusnähtudega tööletulek pole aktsepteeritav ning ajateenijad, liitlased ja teised isikud, kel pole võimalust jääda kodusse isolatsiooni, jäävad isolatsiooni väeosas.

Tänaseks on kaitseväes tuvastatud koroonaviirus 66 inimesel, neist 53 on ajateenijad. Kõik nakatunud ajateenijad on oma lähedastega ühendust võtnud. Karantiini paigutatud sõduritega saab ühendust nende isiklike mobiilitelefonide kaudu, samuti on võimalik neile linnakusse saata pakke posti teel või jätta pakk väeosa pääslasse.

Ajateenijate nakatumine viirusega ei mõjuta väljaõpet, küll aga pööratakse suuremat tähelepanu sotsiaalse distantseerumise vajadusele ning isikukaitse- ja hügieenivahendite kasutamisele.