Kaitsevägi: kõik NATO kopterite harjutuslennud on kooskõlastatud lennuametiga

Lugeja kaebas Delfile, et ööl vastu 30. maid lendasid tema maja kohalt Kohila kandis paarikümne meetri kõrguselt mitmel korral üle NATO kopterid.

Kaitseväe pressiesindaja Taavi Laasik ütles Delfile, et harjutuslennud ja koostööõpe maaväe üksustega toimuvad erinevates Eesti piirkondades vastavalt vajadusele. Ta kinnitas, et kõik sellised lennud on kooskõlastatud lennuametiga.

"Wildcat kopterid peaksid Eestist tagasi Suurbritanniasse naasma lähipäevil, Apache kopterite rotatsioon kestab plaani kohaselt umbes juuli keskpaigani," rääkis Laasik.