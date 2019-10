Kaitsevägi hakkas umbkeelseile ajateenijaile kohustuslikus korras eesti keelt õpetama

Kaitsevägi on ajateenijatele ka varem, alates 2016. aastast eesti keelt õpetanud, kuid seni oli see vabatahtlik. Varasemalt toimus eesti keele õpe 1. jalaväebrigaadis Jõhvis Viru jalaväepataljonis, Tapal tagalapataljonis ja Paldiskis Kalevi jalaväepataljonis. Praeguseks on lisandunud ka küberväejuhatus, logistikapataljon, vahipataljon ja Kuperjanovi jalaväepataljon. Aastas kulus eesti keele õppele kaitseväel seni paarkümmend tuhat eurot. Alates tulevast aastast kasvab see summa aga umbes kaks korda ja ulatub 45 000 euro kanti. Selle raha eest viiakse läbi eesti keele algõpet ja õpet edasijõudnutele.

"Puudulik keeleoskus on probleem, kuna õppused ja autojuhikoolitused toimuvad eesti keeles," ütles kaitseväe peastaabi pressiesindaja, kapten Aivo Vahemets Delfile. Eesti keele õppel on laias laastus kolm eesmärki. Esiti soovib kaitsevägi soodustada selle läbi ajateenijate lõimumist Eesti ühiskonda ning kiirendada nende positsiooni tugevdamist ajateenijana. Teiseks eesmärgiks on tõsta õppurite "kutsealast, keelelist, sotsiokultuurilist ja kommunikatiivset pädevust", kolmandaks parandada ebapiisava eesti keele oskusega ajateenijate üld- ja ametikeele taset ning kolmandaks arendada eestikeelse teksti ja kõne mõistmisoskust.