Kaitsevägi avalikustas registri ülekoormuse tõttu välkõppuse kogunemiskoha

Lisaõppekogunemisele kutsutud 61. tagalapataljoni kogunemiskoht asub Tapal aadressil Paide maantee 96, teatas kaitseväe peastaap peale lõunat.

Õppuse teates on kirjas, et reservväelased saavad kontrollida, kas nemad on lisaõppekogunemisele kutsutute seas, kaitseväekohustuslaste registrist aadressil www.kaitsevaeteenistus.ee. Mitu tundi oli see register aga kättesaamatu.

Kaitseressursside ameti pressiesindaja Anne Osvet ütles Delfile, et amet suurendas serveri protsessori jõudlust probleemi tõttu neli korda ja ID-kaardiga pääses seejärel registrile ligi. Endiselt oli aga mõneks ajaks probleeme mobiil-id ja smart-id abil sisselogimisel.

"Mobiil-Id ja Smart-Id võivad ülekoormuse tõttu kinni joosta. Vabandame asjaosaliste ees serveri ülekoormuse pärast," ütles Osvet peale esimest protsessori võimendamist.

Enne kella 14 teatas Osvet, et et nüüd saab jälle ka Mobiil-Id-ga kenasti registrisse sisse. "Pisut tõrkeid võib olla Smart-Id-ga sisse logimisel," ütles Osvet.

Kes ühtki pääsu proovides registrisse ei saa, võib helistada ka KRA üldtelefonil 717 0700 või siis telefonil 717 0750, teatas Osvet.

"Nendelt numbritel saab reservväelane konkreetselt teada, kas talle on lisaõppekogunemise kutse saadetud või mitte," ütles ta.

Lisaõppekogunemisele kutsuti 61. tagalapataljoni koosseisu arvatud reservväelased. Nad saavad saavad lisainfot telefonilt: +372 717 8050 ja e-posti aadressilt 1jvbr.reserv@mil.ee.