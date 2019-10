Kaitsevägi avalikustas registri ülekoormuse tõttu välkõppuse kogunemiskoha

Lisaõppekogunemisele kutsutud 61. tagalapataljoni kogunemiskoht asub Tapal aadressil Paide maantee 96, teatas kaitseväe peastaap peale lõunat.

Õppuse teates on kirjas, et reservväelased saavad kontrollida, kas nemad on lisaõppekogunemisele kutsutute seas, kaitseväekohustuslaste registrist aadressil www.kaitsevaeteenistus.ee. Praeguse seisuga on aga ligipääs sellele registrile kättesaamatu.

Kaitseressursside ameti pressiesindaja Anne Osvet ütles Delfile, et amet suurendas serveri protsessori jõudlust probleemi tõttu neli korda ja ID-kaardiga sisse logides peaks nüüd registrisse pääsema. Endiselt on aga probleeme mobiil-id ja smart-id abil sisselogimisel.

"Mobiil-Id ja Smart-Id võivad ülekoormuse tõttu kinni joosta. Vabandame asjaosaliste ees serveri ülekoormuse pärast," ütles Osvet.

Lisaõppekogunemisele kutsuti 61. tagalapataljoni koosseisu arvatud reservväelased. Nad saavad saavad lisainfot telefonilt: +372 717 8050 ja e-posti aadressilt 1jvbr.reserv@mil.ee.

Valitsus otsustas tänasel telefoniistungil kutsuda 823 reservväelast lisaõppekogunemisele Okas 2019, mis kestab tänasest nädala lõpuni

