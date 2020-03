Kaitseväes kolm nakatunut. Kui arv oluliselt tõuseb, võivad ajateenijad varem reservi pääseda

Sõdurileht kogus küsimusi ajateenijatelt ja inimestelt sotsiaalmeedias, mis neid huvitab seoses koroonaviiruse ja kaitseväega. Neile vastas kaitseväe juhataja Martin Herem.

Täna avaldatud intervjuus ütles lisaks muudele korduma kippuvatele küsimustele, et kaitseväes on hetkel koroonaviirusse nakatunute arv kasvanud kolmele. Lisaks on isolatsioonis 130 gripi sümptomitega inimest, kellel koroonaviirust tuvastatud ei ole.

Koroonaviiruse kandjatega kokkupuutunud on samuti isolatsioonis ja neid on kokku üle 300. Heremi sõnul kasvab haigestunute hulk tõenäoliselt nii ühiskonnas kui kaitseväes.

Heremilt päriti ka Kevadtormi toimumise kohta - hetke seisuga on Kevadtormis tehtud säärane muudatus, et juba kutsutud reservväelastel on endal voli otsustada, kas tulla või mitte tulla.

Kes otsustavad mitte tulla, peavad sellest ise teada andma. Kes aga vabatahtlikult siiski soovivad tulla, nendele ka tegevust pakutakse.

Kui praegu toetab kriisiolukorra lahendamist ka kaitseliit, siis Heremi sõnul on nädala küsimus, kas appi on vaja ka kaitseväelasi.

„Tänasel hetkel ma seda ei näe, aga ma ei saa kindel olla, et seda mõne nädala pärast ei lähe vaja. Aga praeguse seisuga ei oles eda isegi mitte planeeritud,” ütles Herem.

Ajateenijatele linnalubade andmise keelu kohta ütles Herem, et on suur võimalus, et ajateenijad enne teenistuse lõppu linnaloale ei saagi. Praegu on need tühistatud ja vaadatakse ümber aprilli algul.

„Kui haigestunute hulk suureneb ja me ei saa oma väljaõppega kompanii tasemele, jätame tõenäoliselt Kevadtormi ära ja selle tulemusel saab ajateenistus varem läbi,” ütles Herem mullu sügisel ja suvel teenima asunud ajateenijate kohta.