Kaitseväele ohtlikke suitsugranaate tarninud firmad peavad riigile maksma ligi 60 000 eurot

Suitsugranaate testiti 29. septembril 2016 koos Newco Safety Technologies GmbH ja Milmets OÜ esindajaga. Kontrollimine filmiti ja mõõtmise tulemusel selgus, et suurel osal granaatidel oli viiteaeg granaadi aktiveerimisest süttimiseni alla ühe sekundi ja paljudel juhtudel alla 1,5 sekundi ning üks roheline suitsugranaat süttis aktiveerimise hetkel. Kaitseministeerium oli seetõttu seisukohal, et suitsugranaadid on kasutajatele ohtlikud ning ei vasta hankelepingu tingimustele.

Newco Safety Technologies GmbH ja Milmets OÜ esitasid 27. detsembril 2016 Harju maakohtule hagi, milles palusid riigilt välja mõista kokku 733 798,24 eurot, millest 649 368 eurot on põhinõue, 82 217,07 eurot viivised ja 2213.17 eurot kahjuhüvitis.

Kaitseministeerium esitas 28. septembril 2017 vastuhagi, milles palus Newco Safety Technologies GmbH-lt ja Milmets OÜ-lt Eesti Vabariigi kasuks välja mõista 105 058,57 eurot, viivis summas 101 817,12 eurot alates 28. septembrist 2017 kuni kohustuse täitmiseni ning jätta menetluskulud hagejate kanda.

Newco Safety Technologies GmbH ja Milmets OÜ olid seisukohal, et pooled on sõlminud kompromissi, milles lepiti kokku, et kõik suitsugranaatide tarnest tulenevad vaidlused lõpetatakse ja tähtsust saab omada vaid kindlaksmääratud kompromissisumma 24 880 eurot.

Maakohus nõustus eksperdi järeldusega, et vaidlusaluseid katte- ja signaalsuitsugranaate ei ole võimalik nende ebastabiilse ning kriitilist piiri ületava liialt varajase rakendumise tõttu pidada kasutamisel ohutuks. Seetõttu jättis maakohus suitsugranaatide tarnijate hagi rahuldamata ja rahuldas riigi vastuhagi osaliselt.

Nii suitsugranaatide tarnijad kui ka riik kaebasid maakohtu otsuse edasi ringkonnakohtusse. Ringkonnakohus leidis, et maakohtu otsus tuleb tühistada selles osas, milles maakohus jättis hagejatelt kostja kasuks välja mõistetud 47 268,4 eurolt välja mõistmata viivise alates 28. septembrist 2017 kuni kohustuse täitmiseni ja teha tühistatud osas uus otsus, millega mõista nimetatud viivis välja. Muus osas jättis ringkonnakohus maakohtu mullu 27. septembril tehtud otsus lõppjärelduses muutmata, täiendades vaid otsuse põhjendusi.