Kaitseväelastel ja arstidel järgmisel aastal palk tõuseb, õpetajate ja politseinikega on lood keerulised

Kultuuriminister Tõnis Lukas rääkis valitsuse pressikonverentsil, et positiivne on see, et palkasid ei kärbita.

On aga kaks valdkonda, mis võivad järgmisel aastal palgatõusu oodata. Nendeks on kaitseministeeriumi haldusala ja meditsiinitöötajad.

Karin Kivipõld kaitseministeeriumi avalike suhete osakonnast kommenteeris, et kehtivas riigikaitse arengukavas on kokku lepitud, et tegevväelaste keskmine palk hoitakse vähemalt 30 protsenti kõrgemana Eesti keskmisest palgast, eesmärgiga tõsta värbamissuutlikkust, et 2026. aastaks oleksid täidetud kõik ettenähtud tegevväelaste ametikohad. Seetõttu suureneb tegevväelaste palgafond tuleval aastal üle viie protsendi.

Konkreetsete kaitseministeeriumi valitsusala töötajate osas teevad vajadusel palgatõusuotsused juhid. Üleüldist palgatõusu kogu valitsemisalas ette nähtud ei ole.

Eelmisel aastal lepiti kokku tervishoiutöötajate kollektiivlepingus, mis tõstab palkasid nii 2019. kui 2020. aastal. Kollektiivleping tagab tunnitasu alammäärade tõusu nii järgmisel kui ülejärgmisel aastal, suurendab öötöö lisatasu, kehtestab kõrgema töötasu nädalavahetusel töötamise eest ning pikendab iga-aastast lisapuhkust. Kollektiivlepingu tingimuste rahastamiseks järgmisel aastal on haigekassa sõnul raha olemas.

Kaitseväe ja meditsiinisektori palgad sõltuvad paljuski majanduskasvust. Kaitsekulutuste tase tõuseb majanduse mahu kasvades automaatselt, tervishoiukulutused kasvavad koos sotsiaalmaksu laekumisega. Nii kaitseministeeriumi kui haigekassa eelarved kasvavad järgmisel aastal ja seetõttu on neil palgatõusudeks raha. Palgatõus võib ära jääda nendes valdkondades, millele pole riigieelarvest kindlat rahastusskeemi ette nähtud.