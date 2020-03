Kaitseväe välihaigla alustab Saaremaal tööd neljapäeval

Kaitseminister Jüri Luik teatas, et seoses kriitilise olukorraga Saaremaal saadetakse appi kaitseväe välihaigla. Kaitseväe juhataja allkirjastas täna vastava käsu ja pärastlõunal pakiti haigla Tartus ka kokku, et Saaremaale transportida. Kaitseminister lubas, et haigla on valmis Saaremaal patsiente vastu võtma neljapäeval, 2. aprillil.

Välihaigla püstitatakse Kuresaare haigla kõrvale. Haiglas hakkab olema kuni 20 intensiivravi voodikohta ja 40 üldpalati voodikohta telkides. Haigla hakkab toimima Kuressaare haigla osana ja selle personali praegu komplekteeritakse.

Konteinerhaiglas saab kontrollida õhuniiskust, temperatuuri, õhuvahetust ja puhtust. Samuti on konteinerites võimalus toota nii elektrit kui meditsiinilist hapnikku, mis muudab kompleksi vajadusel autonoomseks. Lisaks kulub konteinerhaigla sisustamiseks oluliselt vähem aega.

Meditsiinimoodulid on transpordiasendis tavalise merekonteineri mõõtudes ja neid saab liigutamist konteinertranspordi põhimõttel nii maal, merel kui õhus. Erinevad moodulid ühendatakse paigaldamisel tekstiilist koridoride abil.

Triaaži- ja ooteala on lahendatud õhusurve abil püstitatava kaartelgi põhimõttel.

Kaitseväe konteiner-välihaigla ümbersuunamise või tegevuse lõpetamise otsustab Terviseamet läbi hädaolukorra meditsiinijuhi.

Saaremaal on esmaspäevahommikuse seisuga avastatud 258 COVID-19 nakatunut. Ajavahemikul 29.-30. märts laekus üle Eesti kokku 856 koroonaviiruse tuvastamise testi tulemust, millest 4 protsenti ehk 36 analüüsi osutusid positiivseteks.

Rahvastikuregistri andmete kohaselt tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal (17), Harjumaal (8), Ida-Virumaal (5), Järvamaal (2) ja Raplamaal (2).