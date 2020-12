Kaitseväe tagalapataljon korraldas jõulupeo, mille tõttu on mituteist Võru kiirabi töötajat rivist väljas

Võru haigla kommunikatsioonijuht Ave Abel kinnitas, et kaks kiirabi töötajat osalesid 21. detsembril ettevõttevälisel üritusel ning nakatusid seal koroonaviirusega. Delfi andmetel on tegemist kaitseväe 2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni jõulupeoga.

Tänaseks on kolm inimest kiirabist koroonaviirusega nakatunud ning 11 inimest isolatsiooni määratud. Kui palju meditsiinitöötajaid Võru kiirabis kokku töötab, Abel ei täpsustanud.