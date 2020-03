Kaitseväe juhataja Martin Herem lubab, et õige pea saab aega teenida ka pikkade juustega

"Varem või hiljem läheme seda teed, et identiteeti enam ei piira," kõneleb Herem reedel LP-s ilmuvas intervjuus. "Täidest on tänapäeval võimalik hoiduda ka siis, kui on pikad juuksed. Vanad roomlased muide ei lõiganud oma juukseid maha mitte täide kartuses, vaid siis, kui astusid riigi teenistusse, läksid sõtta. Taanis näiteks võivad ajateenijatel olla ka pikad juuksed."

Seevastu ehete kandmise asjus on ta resoluutne: need on keelatud ja jäävadki keelatuks. "Oleme sõrmused ka ära keelanud, aga mõned mehed kannavad neid ikka – ja on selle pärast sõrme kaotanud. Jääb kuskile autokasti taha kinni ja...," põhjendab ta, miks ajateenijatel pole sõrmused lubatud.

Vilja Kiislerile antud intervjuus tuleb juttu Vene ohust, NATO uuenemise vajadusest ja võimalustest ning paljudest teistest teemadest, millega kaitseväe juhataja oma tööd tehes kokku puutub. Loe reedel LP-st.