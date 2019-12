Kaitseväe juhataja hinnangul koheldakse ajateenijaid praegu nagu väikeseid lapsi

Heremi hinnangul kasvataks suurem iseseisvus ajateenijate ja seega hiljem ka reservväelaste vastutustunnet, vahendab ERR. Ta tõi näiteks, et kui päevakava järgi on mõni õhtu vaba, miks peab ajateenija ootama kasarmus hommikut - mingu näiteks kinno või sportmängu vaatama.

"Me näeme praegu õppekogunemistel - ja see on väikene puudus -, et reservväelased pärast aastaid kodus olemist oskavad ja teavad väga palju asju, mida nad peavad tegema, aga initsiatiiv on neil kehv. Nad ei saa sellest aru, et nemad ongi need, kes selle võidu peavad välja võitlema," märkis ta. "Ma arvan, et see tuleb sellest, et me karjatame neid nagu väikeseid lapsi. Nendele tulebki anda rohkem õnnestumise, ebaõnnestumise võimalust, ise otsustamist ja kasvatada sellega vastutustunnet," rääkis kindralmajor.

Tema sõnul ei tule muuta ajateenistust siiski mitte mugavamaks, vaid mõistlikumaks.