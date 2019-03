Kaitseväe AK-dokumendid sattusid avalikku registrisse töötajate eksimuste tõttu

"Kaitseväe dokumendiregistriga seotud uurimine on jõudnud menetluse lõpufaasi. Inspektsioon on tuvastanud, et andmete leke on toimunud isikute eksimuste tagajärjel," ütles AKI pressiesindaja Signe Heiberg Delfile. Isikutega, kelle eksimuse tulemusena dokumendid avalikuks said, jätkatakse menetlust jõudmaks lõpplahendini.

Kaitseväe dokumendiregister Saurus on ka praegu suletud. "Dokumendiregister jääb suletuks vähemalt kuni andmekaitse inspektsiooni menetluse lõpuni ning otsuse avamise kohta saab kaitsevägi teha kõikide asjaolude hindamise tulemusel," ütles kaitseväe peastaabi pressiesindaja leitnant Taavi Laasik.

"Kaitseväe üksused on praeguseks kontrollinud üle kõik registrisse nende poolt sisestatud dokumendid. Kui esines registrisse mittesobivaid dokumente, siis need eemaldati. Samuti on üksustes korratud üle dokumentide registrisse laadimise reeglid ning vajadusel rakendatud protseduurilised muudatused tulevikus sarnaste vigade vältimiseks," kinnitas Laasik.

Eesti Päevaleht kirjutas mullu novembri alguses, kuidas kaitseväe dokumendiregistris on aastaid avalikult üleval olnud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumendid, mille hulgas on delikaatsed isikuandmed, teave, mille avalikuks tulek kahjustab eraelu puutumatust, info kaitseväe varustuse ja turvameetmete kohta.