Kaitseminister peatatud missioonist: ootame Iraagi valitsuselt selgitusi

"Hetkel on operatsiooni peatamine veel värske uudis ja hindame selle mõju meie kontingendile ning teeme koostööd liitlastega," sõnas kaitseminister Jüri Luik. "Meie soov on, et koalitsioon töötab välja ühtse poliitika kooskõlas Iraagi valitsuse soovidega."

"Bagdadist tulev info on hetkel vastuoluline, ka parlamendi otsus pole väga ühemõtteline," lausus kaitseminister ning lisas, et Eesti ootab Iraagi valitsuselt selgitusi rahvusvahelise koalitsiooni kohaloleku ning rolli osas. Ta selgitas, et Eesti viibib Iraagis sealse valitsuse kutsel ning lähtutakse nende soovist. Samas konsulteeritakse sel teemal ka USA kaitseministeeriumiga.

Eilne otsus sündis pärast üksuste raketirünnaku alla sattumist. Raketirünnakute alla sattumine on "piiranud meie võimekust korraldada väljaõpet meie partneritega ja toetada nende operatsioone Daeshi (Islamiriik) vastu ning seepärast oleme peatanud need tegevused," teatas koalitsioon pressiteate vahendusel.

Praegu viibib Iraagis kuueliikmeline Eesti väljaõppemeeskond USA juhitava äärmusrühmituse Islamiriik (ISIS või ka Daesh) vastase sõjalise operatsiooni Inherent Resolve raames.