Kaitseminister Luik: teeme Eesti kaitseväele kliimaanalüüsi, aga biokütusele üle minna ei saa

Võrreldes paljude teiste Euroopa armeedega võib arvata, et Eesti kaitsevägi on tegelikult kliimamuutuste osas üpris heal positsioonil. Seda eelkõige seetõttu, et kaitsevallas on tohutult investeeritud uutesse tänapäevaste küttesüsteemidega hoonetesse ning ka moodsamasse masinaparki. Luik oli kohtumise järel täitsa nõus, et Eesti suuruselt teine organisatsioon peaks saama ka oma kliimakava või täpsema analüüsi, kuidas on süsinikujälge vähendatud või seda tulevikus tehakse.

„Ma arvan, et see on väga õige, tegelikult teeme sellist analüüsi pidevalt, kui ehitame uusi objekte või sooritame oste. Ja oleme panustanud ka üldiselt Eesti keskkonnakaitsesse. Aga ma arvan, et selline süsteemsem kava iseenesest on vajalik. Me kindlasti teeme selle,“ sõnas kaitseminister.

Biokütus jääb kõrvale

Erinevates Euroopa riikides on kaitseväed arutanud ka seda, kas riigikaitses saab minna kaasa EL-i autokütuste reeglite muutumisega, mille järgi segatakse puhtalt fossiilkütuseid väikese osa biokütuse lisanditega. Kui näiteks Soomes on kaitseväe seisukoht, et neil tuleb muutustega sammu pidada, siis Eestis tahab kaitsevägi biolisandiga kütuse kasutamise nõudest erandit saada.

Loe veel

Luik ütles, et selles küsimuses jääb ta Eesti ekspertide poolt saadud nõu juurde, kes on soovitanud, et kaitseväe masinatesse ei peaks biolisandiga kütust valama. „Ma ei ole ise kütuseekspert, see on olnud ekspertide hinnang ja pean sellest lähtuma. Vahe võib olla ka selles, et Eesti on proovinud oma reservarmeed üles ehitada kiirreageerimise põhimõttel, mis tähendab, et autod ei seisa lihtsalt väljakul, autopargis, vaid on sõna otseses mõttes valmis: võtmed on ees, elekter ja akud olemas ja ka kütus. Ma ei tea, kuidas soomlased oma seda tüüpi reageerimist teevad. Aga see on ekspertide väitel põhiline probleem – pidev reageerimisvajadus,“ seletas Luik.