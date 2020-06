Kaitseminister Luik: jätkame kaitsetööstusettevõtete toetamist vähemalt senises mahus

Kaitseminister Luige sõnul moodustab kodumaine kaitsetööstus lahutamatu osa riigikaitsest tugevdades kaitsevõimet ning panustades majandusse – viimase kümne aastaga on ministeeriumi ja kaitsetööstusettevõtete koostööd loodud rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ja kõrge lisandväärtusega tooteid pakkuv omamaine kaitsetööstus. "Võime olla uhked, sest oleme teiste Balti riikide seas esirinnas," lausus ta.

Luik sõnas, et NATO riike tabav majanduslangus saab olema riigiti erinev, ent avaldab kindlasti survet ka liitlaste kaitse-eelarvetele, sest hätta jäänud ettevõtted ja inimesed vajavad kõikjal toetust.

"Et riigi kaitsevõime säiliks ning riigikaitse areng ei peatuks, peavad kaitsekulud püsima vähemalt endisel tasemel," ütles Luik. Ta lisas, et kaitse-eelarvest suur osa kasutatakse Eestis, mis toetab meie majanduse kriisist väljumisel.

Luik rõhutas, et Eesti kaitsetööstuse eelised on küberkaitse, autonoomsete süsteemide, robootika ja seiretehnoloogiate alal. "Just teadus- ja arendustegevus aitab luua kaitsesektoris uuenduslikke lahendusi ning säilitada Eesti kaitsetööstuse rahvusvaheline konkurentsivõime," ütles Luik. Ta lausus, et vähem oluline ei ole siiski ka eksport ning ainult kodumaisele nõudlusele tugineda ei tasu.

"Tuleme kriisist välja tugevamana koostööd tehes," ütles Luik. Minister kinnitas ministeeriumi valmisolekut toetada kaitsetööstust rahvusvaheliste kontaktide loomisel Euroopa suurte ettevõtete ja lõppkasutajatega ning kaitseväe valmidust pakkuda sõjalist ekspertiisi toodete testimisel.