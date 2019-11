Kaitseminister Jüri Luik peab Helme juttu absurdseks: plaani B pole, need väited õõnestavad NATO ühtsust

"Sellised jutud on absurdsed, need ainult õõnestavad NATO ühtsust ja nõrgendavad heidutust. Millist tõestust NATO toimimisest on veel vaja, kui meil on Briti ja Prantsuse väed Tapal ja liitlaste õhuturbelennukid kaitsmas meie õhuruumi," ütleb ta oma avalduses.

"Kõik, mida me kahepoolselt liitlastega teeme põhineb samuti meie kuulumisel NATO-sse. Kas me tõesti usume, et Eesti õhuruumis lendaks ringi USA strateegiline pommitaja B-52, kui see poleks osa NATO kollektiivkaitsest," küsib Luik.

"Eestis ei tegele siseminister sõjalise riigikaitse planeerimisega. Need, kes tegelevad, teavad, et meie suund on NATO-t tugevdada, mitte külvata kahtlusi meie vaenlaste ja sõprade südamesse. NATO-le pole ega saagi olla mingit alternatiivi."

Siseminister Mart Helme (EKRE) ütles intervjuus Iltalehtile, et Eesti valmistab koos Läti ja Leeduga ette tagavaraplaani, kuna NATO-le ei saa enam alati lootma jääda. Ta viitas, et NATO on suisa kriisis.

Just kriisiga seoses rääkiski Helme intervjuus plaanist B. Iltalehti toob välja, et varem pole ükski Eesti poliitik avalikult öelnud, et valitsus valmistub alternatiivseks plaaniks. Helme lisas, et loodab, et NATO tuleb kriisist välja ning jääb tugevaks garantiiks Venemaa ohu vastu. "Inimesed jätkuvalt usuvad, et NATO kaitseb Eestit, kuid tavalised inimesed pole poliitikud," arvas ta, et valitsus teab paremini.