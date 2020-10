Kaitseminister Jüri Luik: Mart Helme öeldu on vale, kõik on vastupidi

"Mart Helme geide teemaline kommentaar Deutsche Welle intervjuus on Eesti põhiseaduse ning seaduste sõna ja vaimuga selges vastuolus," ütles Luik Delfile. "Sellised lubamatud väljaütlemised mõjuvad halvasti vähemuste turvatundele ja ühiskonna sidususele. Helme öeldu on ka vale, sest kõik on vastupidi, vähemused on Eestis kaitstud," lisas ta.

Deutsche Welle küsis intervjuus siseminister Mart Helmelt (EKRE), miks on abielu määratlemine põhiseaduses EKRE jaoks nii tähtis.

„Me oleme selle poolt, et määratleda seadusadluses selgelt ja ühemõtteliselt: abielu on ühe naise ja ühe mehe vahel ja kõik. Kui see teile ei meeldi, siis tühistagem kooseluseadus. Seda ei ole nad valmis tegema, mis tähendab seda, et meie referendum on vajalik. Me tahame, et riik säiliks ja see ei saa säilida ilma laste ja ilma moraalita,” lausus Helme. „Las jooksevad Rootsi. Seal on kõik olemas, kõik vaatavad nende peale viisakamalt,” täpsustas ta.

„Kas teie vaatate ebaviisakalt?” küsis Deutsche Welle.

„Mina vaatan tõesti ebasõbralikult,” vastas Helme.

Jüri Luik kinnitas Delfile, et Mart Helme sõnadest hoolimata pole Eesti geidel tagakiusamist karta.

"Eesti on tolerantne ja avatud ühiskond, selles on meie tugevus," ütles kaitseminister Jüri Luik. "Eesti riigivõim kaitseb vähemuste õigusi nagu on tavaks demokraatlikus ja euroopalikus ühiskonnas. Igasugusele diskrimineerimisele seisab Eesti riigivõim vastu ja katse lõigata vähemuste vastase retoorika pealt poliitilist profiiti on tõesti halb otsus.

„Tänapäeval nimetatakse seda homofoobiaks,” pidi Deutsche Welle ajakirjanik Mart Helmele intervjuu ajal meenutama. Helme väljendas seejärel hirmu, et homod poevad lausa heteroseksuaalsete perede voodisse, jättes küll täpsustamata, mis on teda sellise foobiani viinud.

„See ei ole homofoobia. Ma ütleksin, et need inimesed, kes räägivad, et meie referendumit ei ole vaja, on heterofoobid. Nad trügivad heteroseksuaalide voodisse. Nemad trügivad, mitte meie ei trügi nende voodisse. Kui nemad võivad teha oma homopropagandat, siis võime meie teha ka teist propagandat,” kuulutas Helme.