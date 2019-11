Kaitseminister Jüri Luik kohtus Kanada kaitseminister Harjit Sajjaniga

Mõlemad ministrid rõhutasid NATO ühtsuse ja solidaarsuse hoidmise vajadust, teatas ministeerium pressiteate vahendusel.

Luige sõnul on heidutuse seisukohast väga oluline, et kõigi alliansi liikmesriikide poolt antavad sõnumid toetaksid NATO ühtsust.

"Heidutuse juures ei ole tähtis pelgalt sõjaline mõõde. Oluline on ka poliitilisel tasandil juhinduda põhimõtetest ja arusaamadest, mille kaitseks NATO on ellu kutsutud," märkis Luik.

Luige hinnangul on märkimist väärt liitlaste kiirus ja otsusekindlus, millega reageeriti peale Venemaa agressiooni Ukraina vastu. NATO lahingugrupid Balti riikides ja Poolas on selle praktiliseks tõestuseks. Kaitseminister Luik tänas oma Kanada kolleegi panuse eest meie piirkonna julgeoleku tagamisel. Kanada on Lätis asuva NATO lahingugrupi juhtriik.

"Lahingugruppide vaheline koostöö annab meie piirkonna sõjalisele kaitsele veelgi jõudu juurde. Üheks oluliseks väljundiks on siin õppustel osalemine," lisas Luik.

Eesti kaitseminister tervitas ka Kanada otsust liituda Tallinnas asuva NATO küberkaitsekeskusega. Jüri Luik osaleb Kanadas, Halifaxis toimuval julgeolekufoorumil.