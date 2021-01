Kaitseminister Jüri Luik: kogu see absurdne jutt süvariigist on nõrkade tunnus

"Enne järgmist saadet peaksid Helmed teatavaks võtma, et maailmas pole ühtegi riiki, keda võiks solvata sisepoliitiliste punktide võitmiseks," teatas kaitseminister Delfile.

"Liitlaste-suunalised solvavad väljaütlemised kahjustavad otseselt meie kaitsekoostööd, sest sellised asjad jäetakse meelde, isegi kui seda otse ei öelda. Antud juhul on leedukad ka avalikult reageerinud. Kindlasti pole sellised väljaütlemised lubatavad Eesti Vabariigi ministrile.

Eesti julgeolekus mängivad suurt rolli nii Leedu kui Rumeenia, nad on meie lähedased sõbrad. See on ja jääb nii ja seda ei suuda väärata üks loba raadiosaates. On masendav, et peame uut kohtumist oma liitlastega alustama vabandussõnadega.

Kogu see absurdne jutt süvariigist on nõrkade tunnus, seda räägivad poliitikud, kellel muud argumendid on kokku kuivanud. Samahästi võib päevasündmusi seletada nõidade musta maagiaga."

Eilses EKRE raadiosaates "Räägime asjast" liikus Helmete jutt abielureferendumi ja kohaliku omavalitsuste valimiste taustal taas Ameerika valimiste legitiimsuse üle kahtlemise suunas, sealt edasi Leedu ja Rumeenia valimisteni. Riigikogulane Mart Helme ütles, et Leedu valimistel toimunu oli ilmselgelt läbipaistev süvariigiskeem, mis käivitati ja mis õnnestus läbi suruda. Rahandusminister ütles seepeale, et sama asja prooviti ka Rumeenias – tema nägevat täpselt sama mustrit.