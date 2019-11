Kaitseministeeriumi kantsler Lemetti lahti laskmisest: taolist riigimuret pole ma 20 ametnikuaasta jooksul kogenud

Keskonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt ütles, et olemasoleva info põhjal käitus Lemetti riigimehelikult, juhtides tähelepanu asjaoludele, mis viitavad korruptiivsele tegevusele ja taunitavale käitumisele. "Ma siiralt loodan, et see juhtum ei ajenda meie tublisid ametnikke tulevikus sellistel juhtudel probleeme ignoreerima, vaid neile otsustavalt reageerima. Avaliku teenistuse tippjuhid seisavad kindlasti oma ametnike eest nii täna kui ka tulevikus," sõnas Münt.

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets ütles, et tal on hea kolleegi lahkumisest kahju, kuid on kindel, et ka tulevikus käituvad riigiametnikud südametunnistuse järgi ning annavad korruptsioonist ja seaduserikkumistest teada ettenähtud korras.

"Arvan, et kellelgi asjaosalistest pole praeguses olukorras hea olla," nentis siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna. "Meil on Eestis professionaalne ametkond, kes teeb oma tööd südamega. Ametnikud teavad, mis on nende õigused ja kohustused. Olen veendunud, et ametnikud oskavad langetada õigeid otsuseid ning teavad, millal ja kuidas käituda," ütles ta.