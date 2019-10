Kaitseministeerium võõrustas USA asekaitseminister John Roodi

Luik ütles, et tugevad transatlantilised suhted, nii nagu ka tugev ja ühtne NATO, on Euroopa turvalisuse nurgakivi ja USA sõjalisel kohalolekul meie regioonis on oluline roll nii tasakaalustaja kui ka heidutajana. "Seetõttu on ülimalt oluline ameeriklaste jätkuv pühendumus Euroopa julgeolekule, mida näitab parimal viisil Ühendriikide suuremahuline panustamine sellistesse õppustesse, nagu järgmisel aastal Euroopas ja ka Eestis aset leidev õppus "Defender 2020"," sõnas ta.

Eesti ja USA kahepoolsete kaitsealaste suhete igakülgne edasiarendamine on Luige kinnitusel üks meie põhieesmärke. "Tervitame Ameerika Ühendriikide toetust Eesti ja Balti regiooni kaitsele, ning panustame omalt poolt iseseisva kaitsevõime ülesehitamisesse, NATO koormajagamisse, valmisoleku tugevdamisesse ja rahvusvahelistesse missioonidesse," jätkas Luik.

Luik arutas Roodiga ka Euroopa Liidu kaitsekoostöö initsiatiivide arenguid, rõhutades, et ehkki me tervitame Euroopa riikide kaitsevõime kasvu, jääb meie jaoks Euroopa julgeoleku nurgakiviks NATO.

Lisaks ametlikele kohtumistele kaitseministeeriumis ja kaitseväe peastaabis võttis John Rood Tallinnas osa ka eile ja täna toimunud ABCD julgeolekukonverentsist (Annual Baltic Conference on Defence), astudes seal üles sõnavõtuga.

John Rood on USA kaitseministeeriumis poliitika küsimuste asekaitseministrina ametis läinud aasta jaanuarist, tema vastutusvaldkonda kuuluvad kaitsepoliitika ja liitlaskoostöö.