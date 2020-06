Kaitseministeerium: uudised USA sõjalise kohalolu võimalikust vähendamisest Euroopas teevad meid murelikuks

Vahur Koorits reporter RUS

B-52 Tallinna kohal 15.06.2020 Foto: Andres Putting

Kaitseministeerium on rahul sellega, et USA sõjaline kohalolek Balti regioonis on praegu märkimisväärne, aga muretseb võimaliku vägede Euroopast lahkumise üle.