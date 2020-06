Kaitseliit raputab endale Lihula tulistamise valguses tuhka pähe: kaitseliidu liikmeks astumise kord tuleb ümber vaadata

Mikk Tarraste töötas 2007. aastal kaitseliidu töölepingulise valvurina, kaitseliidu liige oli ta aga 2013. aastani, kuni Tarraste ise kirjutas lahkumisavalduse. Siiski oli lahkumise aluseks olnud Tarraste käitumine, mis tekitas teistes kaitseliitlastes küsimusi.

"Kui ta (Mikk Tarraste - toim.) seejärel hakkas noorkotkaste juhiks, ilmnes et tegemist on kergesti ärrituva ja agressiivse mehega, kelle sõnakasutus ei olnud samuti kohane kaitseliitlasele. Omaaegsed Tallinna maleva juhid hea meelega ei meenuta teda," kirjutati kaitseliidu Tallinna maleva Toompea malevkonna ühismeedias.

"Ütleme otse, et väga kiiresti ei peetud teda enam sobivaks oma ametisse. Temast lahtisaamine ei olnud aga sugugi lihtne, sest Mikk Tarraste kasutas erinevaid juriidilisi nüansse, et protsessi peatada. Lõpuks lepiti 7 aastat tagasi kokku kompromissis, et Tarraste kirjutab ise lahkumisavalduse, et vältida halvema kõlaga väljaviskamist või vallandamist. Tema avaldus rahuldati kohe," selgitasid nad veel. Juhtunust kirjutas Toompea malevkond, kuna Tarrastet ajas taga just nende liige V. R.

Kaitseliit kinnitab

"Inimesed on rääkinud, et ta oli raske kaaslane. Nagu Ilmar Raagil kirjas oli, oli Tarraste kergesti süttiv, halva sõnakasutusega, kalduvusega intrigeerimisele. Noorte juhiks selline inimene ei sobi, kaitseliitlaseks kindlasti mitte," kirjeldas kaitseliidu strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülema asetäitja Neeme Brus.

Tarraste tegutses Noorte Kotkaste Tallinna maleva juhatuse liikmena, 2012. aastal sai ta isegi maleva teeneteristi vaatamata asjaolule, et mees mõisteti 2008. aastal süüdi. Mehe 2008. aastasse jäävaid tegusid ei saa vaid pätitegudeks tituleerida, õnn, et toona keegi viga või surma ei saanud. Siis tulistas Tarraste kaaslasega kahe korteri köögiakendesse. Brus nendib, et tegemist oli tõsise rikkumisega.

"Selles osas tuleb tuhka pähe raputada, et väga suure hoolega mehe tausta ei uuritud. Tema vastuvõtmine kaitseliitu polnud kindlasti õige otsus," lausus Brus.

Vastuvõtutingimusi muudetakse