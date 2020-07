Kaitseliit: oleme siseminister Mart Helmega eriarvamusel

"Kui me kujutame ette, et me paneme kõigi elutähtsate objektide kaitseks välja politseinikud ja kaitseliitlased, siis politseinikud saavad hästi hakkama, aga kaitseliitlased ei saa, sest neil ei ole vastavaid teadmisi, väljaõpet, vastavat varustust, vastavaid lepinguid isegi mitte," lausus siseminister ERRile.

Kaitseliidu strateegilise kommunikatsiooni ülem Tanel Rütman sõnas, et kaitseliit on ministriga eriarvamusel, kuid ei soovinud rohkem midagi öelda, kuna kaitseliidule polevat kohane poliitikute väljaütlemisi kommenteerida.

Konflikt kaitseministeeriumi ja siseministeeriumi vahel algas kriisireservi eelnõust, mida kaitseministeerium ei kooskõlastanud. "Põhjuseid selleks on mitu, kuid peamine on: praegusel kujul nõrgestaks eelnõu märgatavalt Eesti riigi üldist toimepidevust ja kaitsevõimet ning hägustaks juhtimisahelat. Mõlemad põhjused on vastuvõetamatud nii Eesti kaitseministeeriumile kui ka meie NATO liitlastele," kirjutas Eesti Päevaleht.