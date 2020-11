Kaitseliit alustab homme ligi tuhande inimesega õppust. Terviseamet: see ei ole mõistlik

Üks homme Pärnumaale kaitseliidu õppusele sõitev noormees rääkis Delfile, et temas on õppuse eel vastakad arvamused. “Ühelt poolt arvan, et keegi poleks õppust korraldanud, kui poleks läbimõeldud üksuste hajutamine. Ma küll ei tea, aga eeldan, et toitlustus ja hügieen on seal nii planeeritud, et risk laialdaseks koroonaviiruse levikuks on võimalikult väike,” kõneles ta.

“Teisalt, kui loen lehte või mõtlen, mis suuniseid näiteks maski kandmise ja muu kohta jagatakse, siis tehakse ikka mingeid erandeid,” viitas ta õppuse korraldamisele.

Tegemist on kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna malevate ühisõppusega, mida korraldatakse reservõppekogunemise formaadis. Ehkki see toimub välitingimustes ja korraldatakse koroonapiirangutele vastavalt, ei pea terviseamet selle toimumist mõistlikuks.