Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi jätab täna presidendi vastuvõtule minemata: jäägu lilleaia üritused Mikk Pärnitsatele

Ühtegi postitas oma Facebook'i kontole foto, millega soovib oma sõpradele head taasiseseisvumispäeva.

Postituse kommentaariumis otsustas ta teatada, et jätab presidendilossi roosiaeda minemata.

"Oleks täna roosiaedagi läinud, kuid peale eilset pole see nagu kohane," märkis Ühtegi, viidates möödunud päeval aset leidnud arengutele. "Jäägu lilleaia üritused siis mikk pärnitsatele ja minusugustele karedamad tegemised, mis ehk sobivadki enam neile keskealistele meestele, kelle noorus möödus Eesti iseseisvust taastades. Head taasiseseisvumispäeva, head FB sõbrad! Eesti eest!"

Taustast

Üleeile leidis aset neljandat aastat toimunud vägivallennetuse auhindade väljaandmise tseremoonia, kus tõsteti esile vägivallennetusse panustanud isikuid.

Tänavu avaldati tunnustust Eero Epnerile, Kärt Anveltile, Mikk Pärnitsale, Marianne Ubalehele, Anna Markinale, Rita Kaasikule, Sirle Blumbergile ja Kristiina Luhtile.

Eilne tseremoonia põhjustas aga poleemikat - ja seda mitmel tasandil.

Esiteks: sotsiaalmeedias võis leida vastakaid arvamusi auhinna osaliseks saanud kultuuritegelase Mikk Pärnitsa riietuse kohta. Teiseks: justiitsminister pidas vajalikuks Mikk Pärnitsa poolt tseremoonial peetud kõne kritiseerida. Kolmandaks: tuleb välja, et auhinnalised on sel aastal nimekirja sattunud statuuti rikkudes ning iga isiku teened tuleb üle vaadata.

Pärnitsa kõnest lähemalt: ta nimetas Eesti perekonda hetkel "lapse ja ka täiskasvanud naise jaoks kõige ohtlikumaks paigaks" ning et "traditsiooniline perekond on lapsele kõige ohtlikumaks kohaks".

Need kaks pidepunkti ei sobinud aga justiitsministrile, kes samuti üritusest osa võttis - ta võttis sotsiaalmeedias Pärnitsa seisukohtade suhtes valjult sõna.

"Minu seisukoht on, et see on täiesti vastutustundetu ja rumal jutt," sõnas Aeg Delfile. Facebook'i postituses läks poliitik lausa nii kaugele, et märkis järgnevat: "Ma mõistan sellise käitumise täielikult hukka ja kahetsen, et komisjon valis Mikk Pärnitsa auhinnasaajate sekka."