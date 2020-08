Kaitseliidu Tallinna malevat asub juhtima kolonel Kalev Koidumäe

Asudes uuele teenistuskohale peab kolonel Koidumäe oluliseks väljaõppe kvaliteedi ja lahinguvalmiduse taseme arendamist, samuti kaitseliidu naiste- ja noorteorganisatsioonide töö tõhustamist isamaalises kasvatuses ning kaitsetahte tõstmisel.

Kolonel Koidumäe alustas teenistust kaitseväes 1992. aastal ning on teeninud autokompaniis, vahipataljonis, Balti pataljonis, Rahuoperatsioonide keskuses, kaitseväe peastaabis ja Toetuse väejuhatuses ülemana. Eelmine teenistuskoht oli Eesti kaitseatašee Rootsis, Taanis ja Norras.

Lisaks on kolonel Koidumäe osalenud rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel ÜRO rahutagamise operatsioonil Lõuna Liibanonis rühmaülemana ja NATO operatsioonil Bosnia Hertsegoviinas kompanii ülemana.

Kolonel Kalev Koidumäe on lõpetanud Balti kaitsekolledži vanemstaabiohvitseri kursuse ja kõrgema staabiohvitseri kursuse ning omandanud tsiviilkõrghariduse Tartu ülikoolis. Samuti on ta on läbinud arvukalt rahvusvahelisi sõjalisi täiendkoolitusi.

Kolonel Koidumäed on autasustatud Kotkaristi kuldristiga, Kaitseväe eeskujuliku teenistuse ristiga, Kaitseväe pikaajalise teenistuse medali, Kaitseväe teenetemärgiga kaitsealaste teenete eest ja mitmete teiste au- ning teenetemärkidega.