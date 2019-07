Kaitseinvesteeringute keskust asus juhtima Kusti Salm

Kaitseinvesteeringute keskus alustas tööd 2017. aasta 1. jaanuaril. Keskus on oma üle 342 miljoni euro suuruse eelarvega üks suurimaid riigiasutusi Eestis, tema ülesandeks on kaitsevaldkonna hangete korraldamine ning taristu planeerimine, arendus ja haldus. Kaitseinvesteeringute keskus viis möödunud aastal läbi üle 1000 hankeprojekti, taristuprojektidest on mahukamad Tapa sõjaväelinnaku laiendus, Jõhvi linnaku uusehitised ning harjutusväljade arendamine.