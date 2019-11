Kaimar Karu: tegelikult on Helmel õigus, kui ta nimetab IT-d fetišeerituks

"Mujal maailmas, aga ka Eestis väga tihti, minnakse seda teed, et IT-lahendusi vaadatakse kui väärtust omaette. Ehk IT-projekti edutegur on see, et projekt on läbi viidud. Või IT-lahenduse edu või edukuse mõõt on see, et see lahendus on välja lastud või see on nüüd olemas," rääkis Karu "Esimeses stuudios".

"Ja hästi tihti neid investeeringuid tehakse ja selgitatakse tehnoloogia aspektist - et me võtame nüüd uue tehnoloogia kasutusele, vahetame mingisuguse platvormi välja või midagi muud sellist, mis on hästi tehnoloogiakeskne. Aga tegelikult ei ole ju iva selles, et tehnoloogiat kasutada tehnoloogia pärast, vaid see, mida me sellega teha saame," rääkis Karu.

Ta lisas, et tegelikult tuleks paremini selgitada, miks IT-lahendusi välja töötatakse ja mis inimeste jaoks sellega paremaks muutub.

"Kui vähemalt osa sellest retoorikast pöörduks ära tehniliste lahenduste pealt selle peale, mis inimestele paremaks muutub või mida nad saaksid rohkem teha või lihtsamini teha või kuidas me saame enda välismaiseid äripartnereid paremini aidata nende lahendustega. Kui need on need müügipunktid, et see muutub paremaks, lihtsamaks, odavamaks, kergemaks, siis me ei fetišeeri enam tehnoloogiat. Siis me räägime sellest, miks me neid asju teeme. Selles aspektis ma nõustun temaga," rääkis Karu.