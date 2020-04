Kaimar Karu: kui tihe koostöö ministeeriumi inimestega on portfelli käest andmine, siis olen süüdi

"Kui ma täpselt teaks, oleks päris hea," ütles Karu, et siiani jääb selgusetuks otsene põhjus, miks nüüd järsult oli vaja tema asemele keegi teine väliskaubandus- ja IT-ministri ametit pidama panna.

Karu kirjeldas, et uudis tuli talle täieliku üllatusena. Hommikul oli tal vastamata kõne Mart Helmelt ning ei osanud aimatagi, et Helmele tagasi helistades saab ta EKRE esimehelt ettepaneku ametist lahkuda.

Kas siis Karu ja EKRE koostöö oli tõesti selline, et võimatu olnuks edasi töötada, vastas Karu: "Konarlik oli, seda võib öelda küll. Aga mitte midagi sellist, mis oleks takistanud tööd või ühegi ülesande täitmist."

Erakonna põhjendust, nagu oleks Karu olnud nn "ametnike minister" Karu ei mõista. "Ma ei ole selle ministeeriumiga varasemast tuttav. Ma ei oska detaile jagada, millega täpsemalt tegu võiks olla," ütles Karu irooniliselt. Ta ütles, et kui see peaks tähendama seda, et te oma ministeeriumi töötajatega koostööd teeb, siis selles on ta süüdi küll.

"Kui süüdistus on see, et ma teen tihedalt oma ministeeriumis inimestega tööd, ja me koos lahendusi välja mõtleme. Kui see on tõlgendatav kui portfelli käest ära andmine, siis sellisel juhul olen süüdi," rääkis Karu.

Kuid kas põhjus võis olla see, et Karu ei soovinud erakonda astuda, nagu juhtfiguurid olid soovinud? Karu ütles, et erakonna soov tõepoolest algusest peale oli, et Karu ka parteisse astuks, kuid tema ei olnud selleks valmis.

Samasugust soovitust tuletati Karule veel mõnel korral meelde, kuid viimase kuu jooksul pole ta eriolukorra tõttu sellele isegi mitte mõelda jõudnud.

Karu loodab, et ministri vahetusega ei takerdu kuidagi eriolukorra meetmetepakettide väljamaksmine ettevõtetele, sest just selle positsiooni haldusalasse kuuluvad nii KredEx kui EAS. "Kui see risk ei realiseeru, siis on kõik okei. Agaminu hirm on see, et see takerdub," kartis Karu.

Tänasest uudisest hoolimata teeb ta veel nädalavahetusel viimaseid tööülesandeid, et uue ministri tulek võimalikult valutult laheneks.