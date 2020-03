Kaimar Karu: kui ettevõtja läheb riigi valikutest teises suunas, olen pettunud

Täna postitas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu ühismeedias: “Ma loodan, et meie tarbijad mäletavad ka pärast kriisi seda, millised ettevõtjad kõige kiiremini "surnud vanavanemad vs. kasum" mõtisklustes kasumipõhiste otsusteni jõudsid ning sellest hetkegi kaotamata ka üleriigilises meedias märku andsid.” Karu selgitas, et riik on valinud kriisis rakendada meetmed, mis seavad inimese tervise esikohale.

“Nii riigil kui ettevõtetel on kahtlemata olnud valik, missuguseid meetmeid rakendame,” rääkis Karu koroonakriisist. “Peaminister ütles korduvalt, et Eestis on inimese tervis kõige olulisem. Kõik meetmed on selle nimel, et minimeerida inimeste surma ja teiseks rakendame majandusmeetmeid, et tuleksime kriisist võimalikult kiiresti välja,” lisas ta.

Karu sõnutsi on ettevõtjad sama rehkendust teinud, et kas tõsta esikohale tervis või ettevõtte majanduslik seis. “Mõned ettevõtted pidasid oluliseks äri avatuna hoidmist, mõned neist on ka sõna võtnud,” märkis minister. Ta ei soovinud ühtegi ettevõtet nimeliselt välja tuua, aga märkis, et need samad firmad võtsid ka täna uudistes sõna. “Kui ettevõtja läheb riigi valikutest teises suunas, olen pettunud. Loomulikult on ettevõttel see valik siiski olemas,” rõhutas Karu.

Minister lisas, et riik on välja kuulutanud mitmeid majanduslikke meetmeid, mis peaks ettevõtjaid toetama raskel ajal. “Peale toetuste on kuulutatud välja maksusoodustusi, ilmselt tuleb neid veel,” rääkis Karu. “Muidugi ei saa ma iga ettevõtja eest sõna võtta, kuid olen korduvalt öelnud, et kui olemasolevad meetmed ei tööta ning ei sobi, siis palun Kredexiga ühendust võtta,” sõnas minister.