Kaia Iva lahkus protestiks pensionireformi vastu erakonnast Isamaa

"Kuigi mul on olnud 20 sisukat ja huvitavat aastat selles erakonnas, siis mõningad arengud poliitilistes otsustes ei luba mul selle erakonna liige enam olla," ütles Iva kolmapäeval ERR-ile. Iva lisas Delfile, et peab ülimalt ebatõenäoliseks mõne teise erakonnaga liitumist. "Mul on Türi vallas ja mujal küllalt tegutsemist," selgitas ta.

Eelmises valitsuses sotsiaalkaitse ministrina töötanud Iva ei pea vastuvõetavaks, et pensionisüsteemi hakatakse nõrgestama. "Ma olin viimases valitsuses sotsiaalkaitse minister ja seetõttu kursis ja kokkupuutes pensioniteemadega. Mulle ei ole vastuvõetav, et erakond juhib praegu teise samba sellist nõrgestamist selle vabatahtlikuks tegemise kaudu. Kuna nüüd on väga kindlalt välja öeldud, et minu endine koduerakond sellest ei tagane, siis see otsus nii sai tehtud," rääkis ta.

Iva sõnul on inimestel ka ilma teist sammast vabatahtlikuks muutmata investeerimisvõimalused täiesti olemas ning sellega ei peaks pensionisüsteemi reformimist põhjendama.

Aastal 2017 Helir-Valdor Seederiga konkureerides Isamaa ja Res Publica Liidu esimeheks kandideerinud Iva jätkab enda sõnul nüüd kohaliku tasandi poliitikas Türi vallas, kust tema poliitikutee ka kunagi alguse sai.

Iva sõnul oli tal Isamaas pensionireformi teemal mõttekaaslasi ja neile jääb ta pöialt hoidma.