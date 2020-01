Kahtlus oli asjatu: Tallinna Schlössle hotellist haiglasse viidud Hiina turistidel pole koroonaviirust

Ameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai sõnul kutsus turistidele kiirabi hotelli administratsioon. „Kiirabi tasub kutsuda ikka ainult juhul, kui selleks ka tõeliselt põhjust on,“ ütles Kadai, kelle sõnul pole põhjust Hiinast pärit inimesi karta. „Tõenäosus, et siin liikuv Hiina turist viirust kannab, on tegelikkuses väga väike.“ Turistidele kiirabi kutsunud hotelli töötaja tõi üheks põhjenduseks tõiga, et turistid ei armastanud oma toast väljuda. „Meile teadaolevalt pidasid hiinlased kiirabi saabumist riiklikuks formaalsuseks ning tegid meedikute saabumisel nendega täielikku koostööd. Haiglas tehtud kontroll aga näitas, et inimesed olid täiesti terved,“ ütles Kadai, kes palub inimestel säilitada rahu ning suhtuda tervishoiuressursi ja kiirabi kasutamisse lugupidavalt.

Foto: Andres Putting

Varasemalt oli terviseameti kõneisik Delfile toonitanud, et vastab tõele - on koroonakahtlus. Merimetsa nakkushaiguste kliinikus võeti noortelt ka proovid, et need Rootsi saata, sest Eestil pole veel vahendeid koroonaviiruse tuvastamiseks. Vahendid peaksid saabuma tuleval nädalal.

Koroonaviiruse testi tulemuste saamine võtab aega 24-48 tundi. Ehk selleks ajaks on need kaks noort tõenäoliselt Eestist juba lahkunud.

29. jaanuaril kinnitati koroonaviiruse esinemine Soomes, kui sinna reisinud hiinlanna paigutati Lapi haiglas karantiini. 32-aastane hiinalanna reisis Soome just Wuhanist.

Uus koroonaviiruse tüvi avaldus detsembri lõpus Hiinas Wuhani linnas. Koroonaviirused on tavapäraselt levinud, kuid praegune tüvi on ohtlik, kuna sarnaneb SARSile, mis tappis 2002. aastal ligi 800 inimest.

Koroonaviiruse vastu vaktsiini veel pole, nakatunute puhul ravitakse sümptomeid, näiteks palavikku ning teisi külmetushaigusele omaseid probleeme.