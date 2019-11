Kahtlased tulistamised hoiavad Maardu elanikke hirmu all - puruks on lastud elumaja aken ja sihtmärgiks on olnud ka liinibuss

11. oktoobril sai politsei teate, et Maardus on tulistatud eramaja akende pihta ja läbi on torgatud majaomaniku auto kõik rehvid. Kuul purustab elumaja akna ja autoga enam liikuda ei saa. Selgelt on näha sihilik viha kellegi kindla suunas.

Laske kuuldakse ka 15. oktoobril. Peale seda teavitatakse sündmusest ka kogukonna sotsiaalmeediagrupis, kus ollakse iga info eest tänulik, mis paukude tegijani võib viia. Politsei uurib asja. Mis relvaga aknasse auk lasti, on alles väljaselgitamisel. Kohalik konstaabel Roland Meritee kinnitab grupis vaid, et tegemist ei olnud 9mm kaliibrilise tulirelvaga.

Teisest paugutamisest läheb mööda napilt üle nädala, kui 23. oktoobri õhtul jätab Hiireherne peatuses oma marsruudi pooleli tule alla sattunud liinibuss nr 34A. Kuul tabab bussi akent ja bussijuht peab vajalikuks sõidu jätkamise asemel politsei kutsuda.

"See pauk käis nii ootamatult," rääkis Delfile üks bussis olnud reisija. "Kuna mul olid kõrvaklapid peas, ei tundunud see küll nii kõva olevat. Kui bussijuht ütles, et edasi ei sõida, siis korraks oli kõle, aga läksin siis jala koju," rääkis ta.

Seekord on selge, et liinibussi tulistati õhkpüssist. Meritee sõnul pole hetkel politseil põhjust neid kahte juhtumit seostada ja nende osas on algatatud eraldi väärteomenetlused. "Õnneks pole nende sündmuste käigus keegi kannatada saanud," ütles ta.