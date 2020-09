Kahel Sillamäe gümnaasiumi õpilasel tuvastati koroonaviirus, kool läheb pooleteiseks nädalaks distantsiõppele

Kooli direktor Arno Kaseniit ütles, et kaks õpilast, kelle koroonaviiruse proov osutus positiivseks, on erinevates gruppides ja olukordades puutunud kokku suhteliselt suure osaga kooliperest, vahendab Põhjarannik.

"Pidasime ettevaatusabinõuna praegu õigeks kannatada ära poolteist nädalat distantsiõpet, et vältida viiruse võimalikku levikut," ütles ta, märkides, et lisaks on risk ka selles, et nakatunud poisid sõitsid kooli bussiga teisest linnast. "Sel aastal sõidab bussiga meile kooli ligikaudu sada õpilast."

Gümnaasium kaalus Kaseniidu sõnul ka varianti jätta iga lapsevanema otsustada, kas saata laps kooli või mitte, kuid see vahepealne variant oleks olukorra liialt segaseks teinud.

Ööpäevaga lisandus 18 positiivset koroonatesti

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1575 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 18 testi tulemus osutus positiivseks.

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus Ida-Virumaale viis positiivseid testitulemust, Harjumaale viis, Võrumaale neli, Läänemaale üks ja Viljandimaale üks. Kahel juhul puudus positiivse proovi andnutel rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 30,85.

COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

