Kahel Bergamost naasnud tallinlasel tuvastati koroonaviirus

Keskealine nakatunu lendas 29. veebruaril Bergamost Tallinna. Sümptomitest ilmnesid tal palavik ja hingamisraskused, terviseamet on temaga lähedalt kokku puutunud inimestega ühendust võtnud. Samal kuupäeval Bergamost Riiga lennanud kahekümnendates nakatunul esines viiruse sümptomitest köha. Terviseametil on olemas Bergamo-Riia lennul viibinute nimekiri, teised võimalikud kontaktsed on selgitamisel.

Nii Tallinnas kui Tartus tegutsevad lisaks kiirabi tavalistele kiirabibrigaadidele ka tervishoiutöötajast ja erakorralise meditsiini tehnikust kaheliikmelised lisabrigaadid, mis teenindavad vaid koroonaviiruse kahtlusega seotud väljakutseid. Kaheliikmelised brigaadid võtavad proove nakkuskahtlusega inimese kodus. Avalikesse kohtadesse (nagu lennujaam ja sadam) reageerib koroonaviiruse kahtluse korral ööpäevaringselt kolmeliikmeline kiirabibrigaad, mis toimetab nakkuskahtlusega inimese ka haiglasse.

Terviseamet on täna analüüsinud kokku 10 proovi, neist 8 on osutunud negatiivseks ja 2 positiivseks.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

