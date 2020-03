Kahel Bergamost naasnud tallinlasel tuvastati koroonaviirus. Viiest seni haigestunust kolm saabusid ühe lennukiga

Keskealine nakatunu lendas 29. veebruaril Bergamost Tallinna. Sümptomitest ilmnesid tal palavik ja hingamisraskused, terviseamet on temaga lähedalt kokku puutunud inimestega ühendust võtnud.

Samal kuupäeval Bergamost Riiga lennanud kahekümnendates nakatunul esines viiruse sümptomitest köha. Terviseametil on olemas Bergamo-Riia lennul viibinute nimekiri, teised võimalikud kontaktsed on selgitamisel.

Miks on nii, et positiivsed viirusetestid tulevad alles nüüd, kuus päeva pärast lennuki maandumist? Terviseameti pressijuht Simmo Saar selgitas täna õhtul Delfile, et enne sümptomite tekkimist viirust testida ei saa. Seega on asi viiruse pikas peiteajas: just sellepärast on jõus Terviseameti soovitus kaks nädalat pärast riskipiirkonnast saabumist võimalusel kodust tööd teha. Seega pole välistatud, et nendel lendudel viibinute seast võib lähipäevil rohkemgi nakatunuid välja tulla. Mida peaks aga tegema inimene, kes samuti 29. veebruaril Tallinnas maandunud Bergamo-lennul oli? "Käivitub standardprotseduur, vastavalt epidemioloogilistele juhistele hakatakse välja selgitama kontaktseid ja neid otsima," ütles Simmo Saar. Üldjoontes peaks lennul viibinud inimene jälgima oma tervist: kui kerged sümptomid on tunda, tuleks helistada konsultatsiooniks perearsti nõuandeliinile 1220, raskemal puhul juba numbrile 112.