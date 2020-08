Kaheksa Tartu baari sulgevad nädalaks uksed, et viiruse levikut takistada

"Oleme teinud kõik, mis meie võimuses, et viiruse levikut takistada viisidel, mis säilitaks võimalikult palju ka lihtsat igapäeva. Panime Tartu baaridega pead kokku ja leidsime, et on veel üks ja vaat et see kõikse tõhusamgi meede. Niisiis otsustasime üheskoos üheks nädalaks oma uksed täiesti sulgeda," teatasid sotsiaalmeedias Genialistide klubi, Barlova, Möku, Kivi, Naiiv, Trepp, ULA ja Zavood.

"Ühe küla lastena, kes eelistaksid suviti ikkagi kõik kodukandi hoovid läbi joosta, lähme hoopis kollektiivsele puhkusele, naudime mõnusat augustikuud värskes õhus, jälgime oma tervist ja kutsume üles kõiki teisigi seda tegema. Hea tahte ja mõistuse piirides!" teatati sotsiaalmeedias.

Varasemalt on teatanud Tartu ööklubi Vabank, kust sai alguse juuli esimene nakatumislaine, et nemad oma uksi enne septembrit ei ava.

