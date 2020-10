Kahe koolitüdruku õnnetuse tagamaad: vald ja kool vaidlesid liikluskoormust suurendanud raamatukogu üle kaua

Karoliina Hussar reporter RUS

Kääpa kool. Allikas: Võru valla sotsiaalmeedia.

Eile kaks koolitüdrukut haiglasse viinud liiklusõnnetuse järel tõdeb Kääpa kooli direktor Rait Laatsit, et parkla, kus õnnetus juhtus, on kitsas, ja kool seisis sealse liikluskoormuse kasvule vastu juba varem. Vallavanem lubab, et liikus korraldatakse territooriumil kiiresti ümber.