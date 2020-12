Kagu-Eestis sajab täna jäävihma, ka teepinnad jäätuvad

Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel valdavalt soolaniisked, kõrvalteed on paiguti lumised. Ida- ja Kagu-Eestis on teedel pinnatuisu tõttu lumevaalusid.

Prognoosi kohaselt tuleb päeval vahelduva pilvisusega ilm. Hommikupoolikul võib olla mitmel pool tugevast tuulest tingitud pinnatuisku. Pärastlõunal hakkab alates saartest ja Edela-Eestist lörtsi ning vihma sadama. Kagu-Eestis võib tulla ka jäävihma, mis liigub kiiresti põhja suunas.

Õhu- ja teetemperatuur on saartel plusspoolel, mujal Eestis kergelt miinuses. Päeva jooksul suureneb teedel jäiteoht.