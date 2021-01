Kaevetöö võttis Postimehelt elektri, nii Postimehe kui maakonnalehtede portaalid on maas

Elektrilevi pressiesindaja Ivar Jurtšenko sõnul mõjutas katkestus kolme klienti. Üks nendest oli ka Postimees grupp.

Jurtšenko sõnul kestis katkestus alla poole tunni ja on nüüdseks lahendatud. Siiski on siiani maas Scanpixi veeb, mis oli Delfile teadaolevalt samuti maas just katkestuse tõttu.

Postimees jõudis enne veebisaidi maha kukkumist teatada, et nende töö on aga endiselt häiritud. Jurtšenko sõnul on nende poolt rike likvideeritud, kuid võib-olla põhjustas rike Postimehe majas mõne uue rikke.

Kella 16.30 ajal selgus, et siiski oli ühe alajaama juures probleem alles. "Rikkekoht taastati, kaabel sai terveks, aga lülitid on välja löönud," täpsustas Jurtšenko. Ta ütles, et juba sõidavad tehnikud probleemi lahendama ja peagi peaks kõik korras olema.

Praeguseks on maas ka Postimees gruppi kuuluvad telekanalid, näiteks Kanal 2. Lisaks, selgub, et see üks kaabel, mis läbi lõigati, hoidis üleval ka Postimees gruppi kuuluvate maakonnalehtede portaale. Lisaks on kättesaamatu ka Saarte Hääl ja Põhjarannik, kes Postimehe domeeniga seotud on.

Täiendus kl 16:55. Elektrilevi teatel lülitusid kaablirikke ja voolu kadumise tõttu ühes alajaamas trafo kaitselülitid välja. Kaabel ise on parandatud ja kaitselülititega tegeleb brigaad kohapeal.

Uudis on täiendamisel.