KAE | Just selline näeb välja tänavune Vabariigi Presidendi jõulukaart

Kaardi kandvaks ideeks on maailma kirjusus ja linnuriik annab seda mitmekesisust hästi edasi. Vahel oleme kõik ümbritsetud endasarnastega, aga sageli leiame end olukorras – nagu kaardi pöördel –, kus samale oksale mahuvad rõõmsalt kõrvu ka hoopis teise sulestikuga linnud. Kord on ühtesid rohkem ja järgmisel hetkel on nad hoopis ise vähemuses, ent siiski rõõmsalt koos. Kõigile on ruumi.

Jõulukaardid on trükkinud Ecoprint 100% taastoodetud paberile looduslike vaikude ja õlide baasil valmistatud trükivärvidega. Sel aastal läheb presidendi kantseleist heade soovidega üle maailma teele 2650 jõulukaarti.

VPK